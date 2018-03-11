Веснина: не думаю о деньгах — важнее то, какой ты человек и спортсмен

Россиянка Елена Веснина , действующая чемпионка турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, рассказала о своём отношении к бонусу в миллион долларов за победу в одиночном и парном разрядах, о которой объявил директор турнира, Томми Хаас , и выразила восхищение местом проведения соревнований и их организацией.

«Я шутила с Томми, что трижды побеждала здесь в паре, а в прошлом году выиграла в одиночном разряде, так что мне уже положен какой-нибудь бонус! Но вообще я никогда не думаю о деньгах. Когда ты профессиональная спортсменка, это должно быть задвинуто на задний план. Нужно думать об игре, о том, какой ты человек и атлет, как ты работаешь. Надо полностью выкладываться на корте, даже на тренировках. Потом думать о титулах, победах, золотых медалях. Если всё это будет, то, конечно, будут и призовые деньги.

Мне всегда очень нравился этот турнир, всегда. Каждый раз, когда игроки голосуют за лучшее соревнование категории Premier, я выбираю Индиан-Уэллс, клянусь. Только посмотрите на это место! Горы, пальмы, прекрасные виды. Отель расположен очень близко к кортам. Здесь всегда много отличных фанатов. Трибуны полны и на одиночных, и на парных матчах. Люди здесь разбираются в теннисе, знают и любят его. Тут отличный теннисный комплекс с великолепной организацией. Кого ни спроси, всем здесь нравися», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.

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