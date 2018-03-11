Касаткина 19 марта станет первой ракеткой России 

Россиянка Дарья Касаткина (20), победив чешку Катержину Синякову во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 5:2, отказ, обеспечила себе звание первой ракетки России после завершения этих соревнований — 19 марта.
До старта турнира Касаткину в рейтинг-листе опережала Светлана Кузнецова, занимавшая 18-ю строчку, в то время как Дарья была 19-й в мире. Однако Кузнецова, проводившая первый турнир после операции на левой кисти, проиграла в стартовом матче, не защитив очки за прошлогодний финал. Находящаяся недалеко в рейтинг-листе Анастасия Павлюченкова также потерпела поражение. Выйдя в третий круг, Касаткина набрала как минимум 2355 очков, став недосягаемой для Екатерины Макаровой и других российских теннисисток.