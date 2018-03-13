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Монфис снялся с матча с Эрбером в Индиан-Уэллсе по ходу второй партии
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Монфис снялся с матча с Эрбером в Индиан-Уэллсе по ходу второй партии 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Француз Гаэль Монфис отказался от продолжения борьбы со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером в третьем раунде турнира категории «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, уступая со счётом 2:6, 1:3. Гаэль первым сделал брейк, поведя со счётом 2:1, после чего проиграл шесть геймов подряд.
Теннисисты провели на корте 58 минут. Эрбер сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Монфиса 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Подач навылет у Гаэля не было.
Следующим соперником Эрбера станет либо хорват Марин Чилич (2), либо немец Филипп Кольшрайбер (31).
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