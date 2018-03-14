Видеообзор матча Касаткина — Возняцки в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, обыграв вторую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 7:5. Уроженка Тольятти, которая с 19 марта впервые в карьере станет первой ракеткой России, за 1 час 41 минуту реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 против 4 из 8 у датчанки.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

За выход в полуфинал соревнований Касаткина поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер.