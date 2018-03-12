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Свитолина: очень приятно, что Серена вернулась, её всем не хватало
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Свитолина: очень приятно, что Серена вернулась, её всем не хватало 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Украинка Элина Свитолина прокомментировала возвращение в тур американки Серены Уильямс, а также призналась, что ещё не приняла решения об участии в матче с Канадой в Кубке Федерации.
«Думаю, Серена на турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке старалась играть слишком серьёзно. Очень приятно, что она вернулась, её всем не хватало. Её история удивительна, как и её возвращение. Её сила идёт изнутри, она меня вдохновляет. Когда я не хочу идти на тренировку, меня мотивирует то, что Серена сейчас делает каждый день. Винус также меня впечатляет. Их жажда большего вдохновляет.
Я хочу сыграть с Канадой в Кубке Федерации, но мой тренер против этого. Надеюсь, мы не поссоримся, потому что я хочу выступать за свою страну. Мне всегда приятно быть частью команды. Атмосфера в сборной всегда прекрасная, но, к сожалению, Кубок Федерации идёт вразрез с подготовкой к грунтовому сезону", — цитирует Свитолину OK Tennis.
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