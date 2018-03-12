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Жозе Моуринью: Не считаю «МЮ» одной из лучших команд Лиги чемпионов
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Жозе Моуринью: Не считаю «МЮ» одной из лучших команд Лиги чемпионов 

Советский спорт 12 марта 2018
Отметим, что первая игра, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 0:0.
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"Не считаю, что у нас одна из лучших команд в турнире, но после выхода в четвертьфинал все возможно. На стадии 1/8 финала дистанция до финиша кажется далекой, а в четвертьфинале уже начинаешь чувствовать запах полуфинала.
Сейчас в моей голове крутится только «Севилья». Знаю, что будет непросто пробиться в следующий круг.
Не думаю, что мы претендуем на победу в турнире. Не расстроимся, если не выиграем с разницей в три, четыре, пять мячей. Надо победить хотя бы с минимальной разницей в счете", — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.
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