Жозе Моуринью: Не считаю «МЮ» одной из лучших команд Лиги чемпионов

Отметим, что первая игра, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 0:0.

"Не считаю, что у нас одна из лучших команд в турнире, но после выхода в четвертьфинал все возможно. На стадии 1/8 финала дистанция до финиша кажется далекой, а в четвертьфинале уже начинаешь чувствовать запах полуфинала.

Сейчас в моей голове крутится только «Севилья». Знаю, что будет непросто пробиться в следующий круг.

Не думаю, что мы претендуем на победу в турнире. Не расстроимся, если не выиграем с разницей в три, четыре, пять мячей. Надо победить хотя бы с минимальной разницей в счете", — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.