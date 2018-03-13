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Веснина проиграла Кербер, сложив с себя полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
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Веснина проиграла Кербер, сложив с себя полномочия чемпионки Индиан-Уэллса 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Россиянка Елена Веснина (24) не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) и продолжить защиту титула, проиграв немке Анжелике Кербер (10) в двух партиях — 5:7, 2:6.
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