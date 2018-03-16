Чорич сломил сопротивление Андерсона и вышел в полуфинал в Индиан-Уэллсе

Теннисист из Хорватии Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Спортсмен обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона , получившего 7-й номер посева, со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 24 минуты. Чорич выполнил 4 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и 2 раза взял чужую подачу. На счету Андерсона 16 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. За выход в финал Чорич поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Чхун Хён (Южная Корея, 23).