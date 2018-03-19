Донской, Южный, Медведев, Хачанов, Рублёв узнали свою сетку на турнире в Майами

Состоялась жеребьёвка основной сетки турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) в одиночном разряде. Напомним, что в Майами, как и в Индиан-Уэллсе, все 32 сеяных игрока пропускают первый раунд.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5), только что обыгравший Федерера с трёх матчболов в финале Индиан-Уэллса, может вновь встретиться с ним только в финале. При этом в третьем раунде может состояться поединок дель Потро с японцем Кеем Нисикори (26), а в четвёртом — с сербом Новаком Джоковичем (9). Также в одной четверти с дель Потро оказался болгарин Григор Димитров (3).