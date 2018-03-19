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Федерер останется первым в рейтинге, если выйдет минимум в 1/4 финала в Майами
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Федерер останется первым в рейтинге, если выйдет минимум в 1/4 финала в Майами 

Чемпионат.com 19 марта 2018
Фото: Советский спорт
Проиграв в финале «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, швейцарец Роджер Федерер не сумел заранее гарантировать себе сохранение первой строчки по завершении следующего турнира — «Мастерса» в Майами. Там, как и в Индиан-Уэллсе, Роджеру нужно защищать титул. Рафаэль Надаль, который точно не сыграет в Майами, теряет 600 очков за прошлогодний финал, а Федерер — 1000 за титул. После вычета этих очков в активе испанца останется 8770 рейтинговых баллов. У швейцарца будет 8660 очков. Таким образом, ему нужно набрать как минимум 111 баллов, чтобы остаться первым. Участие в четвёртом раунде даёт 90 очков, в четвертьфинале — 180. Соответственно, выход в четвертьфинал Майами гарантирует первому сеяному сохранение лидерства и после завершения турнира.
При этом если Федерер выиграет «Мастерс» в Майами, то гарантирует себе лидерство до начала травяного сезона.
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