Федерер останется первым в рейтинге, если выйдет минимум в 1/4 финала в Майами

Проиграв в финале «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, швейцарец Роджер Федерер не сумел заранее гарантировать себе сохранение первой строчки по завершении следующего турнира — «Мастерса» в Майами. Там, как и в Индиан-Уэллсе, Роджеру нужно защищать титул. Рафаэль Надаль , который точно не сыграет в Майами, теряет 600 очков за прошлогодний финал, а Федерер — 1000 за титул. После вычета этих очков в активе испанца останется 8770 рейтинговых баллов. У швейцарца будет 8660 очков. Таким образом, ему нужно набрать как минимум 111 баллов, чтобы остаться первым. Участие в четвёртом раунде даёт 90 очков, в четвертьфинале — 180. Соответственно, выход в четвертьфинал Майами гарантирует первому сеяному сохранение лидерства и после завершения турнира. При этом если Федерер выиграет «Мастерс» в Майами, то гарантирует себе лидерство до начала травяного сезона.