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«Рома» с минимальным счётом обыграла «Шахтёр» и вышла в четвертьфинал ЛЧ
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«Рома» с минимальным счётом обыграла «Шахтёр» и вышла в четвертьфинал ЛЧ 

Чемпионат.com 14 марта 2018
«Рома» одержала победу над «Шахтёром» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 52-й минуте Кевин Стротман сыграл на ход Эдину Джеко, который выскочил на свидание с Андреем Пятовым и протолкнул мяч мимо голкипера в пустые ворота донецкой команды.
В первом матче в Харькове «Шахтёр» победил со счётом 2:1. Таким образом, благодаря выездному голу «Рома» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шахтёр» покидает турнир.
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