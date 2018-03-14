«Рома» с минимальным счётом обыграла «Шахтёр» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

«Рома» одержала победу над «Шахтёром» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 52-й минуте Кевин Стротман сыграл на ход Эдину Джеко, который выскочил на свидание с Андреем Пятовым и протолкнул мяч мимо голкипера в пустые ворота донецкой команды.

В первом матче в Харькове «Шахтёр» победил со счётом 2:1. Таким образом, благодаря выездному голу «Рома» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Шахтёр» покидает турнир.