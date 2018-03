«Ванкувер» подписал 17-летнего киберфутболиста

«Ванкувер» объявил о подписании киберфутболиста Эрфана Хоссейни. 17-летний киберспортсмен будет представлять клуб на турнире MLS по FIFA 18 в апреле.

— У меня было стремление достичь этого уровня с прошлого года, когда я начал играть на конкурсной основе, — отметил Хоссейни. — Я очень хочу хорошо выступить на турнире.

Introducing the youngest player in eMLS… Welcome to the club, Erfan 🎮 #VWFC pic.twitter.com/zeDQmrnVoT

— Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) 12 марта 2018 г.