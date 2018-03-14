Халеп останется первой ракеткой мира вплоть до окончания турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп останется первой ракеткой мира вплоть до окончания турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), который пройдёт с 17 марта по 1 апреля. 26-летняя уроженка Констанцы гарантировала себе первую позицию после поражения Каролины Возняцки, которая располагается на второй строчке. Датчанка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив в двух сетах россиянке Дарье Касаткиной Халеп продолжает борьбу на соревнованиях, в четвертьфинале она встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич