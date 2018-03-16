Российская теннисистка Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой

"У меня нет никаких ожиданий от матча. Я просто хочу сыграть завтра на центральном корте вечером. Возможно, я лучше играю днем, но вечером идет особенная игра, от самого сердца", — цитирует Касаткину официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также россиянка ответила на просьбу сравнить себя с кем-то из футболистов.

"Я хочу назвать Месси. Или, может быть, даже Иньеста, или оба", — сказала Касаткина.

Ранее теннисистка поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.