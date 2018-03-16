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Российская теннисистка Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой
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Российская теннисистка Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Reuters
Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о предстоящей полуфинальной встрече турнира в Индиан-Уэллсе против американки Винус Уильямс, сообщает ТАСС.
"У меня нет никаких ожиданий от матча. Я просто хочу сыграть завтра на центральном корте вечером. Возможно, я лучше играю днем, но вечером идет особенная игра, от самого сердца", — цитирует Касаткину официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Также россиянка ответила на просьбу сравнить себя с кем-то из футболистов.
"Я хочу назвать Месси. Или, может быть, даже Иньеста, или оба", — сказала Касаткина.
Ранее теннисистка поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
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