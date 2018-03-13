Пуи, Беннето и Долгополов не сыграют на «Мастерс 1000» в Майами

Француз Люка Пуи, проигравший индийцу Юки Бхамбри (Q) в стартовом матче «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, снялся с «Мастерса» в Майами, чтобы лучше подготовиться к четвертьфинальному противостоянию Франции с Италией в Кубке Дэвиса, сообщает Tennis Actu. Матч пройдёт в Италии на грунтовых кортах с 6 по 8 апреля. Французы являются действующими обладателями трофея.