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Пуи, Беннето и Долгополов не сыграют на «Мастерс 1000» в Майами
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Пуи, Беннето и Долгополов не сыграют на «Мастерс 1000» в Майами 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Француз Люка Пуи, проигравший индийцу Юки Бхамбри (Q) в стартовом матче «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, снялся с «Мастерса» в Майами, чтобы лучше подготовиться к четвертьфинальному противостоянию Франции с Италией в Кубке Дэвиса, сообщает Tennis Actu. Матч пройдёт в Италии на грунтовых кортах с 6 по 8 апреля. Французы являются действующими обладателями трофея.
Также в Майами не сыграют его соотечественник Жюльен Беннето и украинец Александр Долгополов. Это позволило попасть напрямую в основную сетку доминиканцу Виктору Эстрелья-Бургосу, молдаванину Раду Алботу и хорвату Иво Карловичу. Ранее с турнира снялись Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Энди Маррей, Жо-Вильфрид Цонга, Флориан Майер и Андреас Сеппи.
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