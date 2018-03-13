Касаткина, Родина, Бушар сыграют на турнире в Боготе 

Стал известен состав участниц турнира категории International в Боготе (Колумбия), который пройдёт с 9 по 15 апреля 2018 года. Первой сеяной должна быть россиянка Дарья Касаткина. Также из российских теннисисток в Боготу заявлена Евгения Родина. Среди других участниц соревнований — полька Магда Линетт, немка Татьяна Мария, шведка Юханна Ларссон, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, итальянки Франческа Скьявоне и Сара Эррани, канадка Эжени Бушар.
Отметим, что Скьявоне — действующая чемпионка этого турнира. В финале 36-летняя на тот момент Франческа победила испанку Лару Аррубаррену.