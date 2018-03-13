Около 22:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга на турнире категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) между американкой Амандой Анисимовой (WC) и чешкой Каролиной Плишковой (5), экс первой ракеткой мира. Анисимова на этом турнире обыграла француженку Полин Пармантье, россиянку Анастасию Павлюченкову (23) и чешку Петру Квитову (9) — всех в двух сетах. Плишкова прошла румынку Ирину Бегу и китаянку Чжан Шуай (32), которой отдала одну партию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвертьфинале победительница этого матча сыграет или с обидчицей Марии Шараповой и Агнешки Радваньской, японкой Наоми Осакой, или с гречанкой Марией Саккари.