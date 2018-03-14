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Осака стала соперницей Плишковой на турнире в США
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Осака стала соперницей Плишковой на турнире в США 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 5:7, 6:1 она переиграла гречанку Марию Саккари. Японка чисто выиграла 23 мяча и допустила 28 ошибок, у ее соперницы 11 ударов навылет и 30 неточностей. В четвертьфинале Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Наоми Осака (Япония) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 5:7, 6:1.
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