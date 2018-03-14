Ф. Лопес, Багдатис и Куэрри пробились в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 

Испанец Фелисьяно Лопес (28) пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, одолев американца Джека Сока (8) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 25 минут. Фелисьяно 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с американцем Сэмом Куэрри (18).
Индиан-Уэллс. Мужчины. Третий круг Сэм Куэрри (США, 18) — Юки Бхамбри (Индия, Q) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Дуди Села (Израиль, LL) — 7:6 (7:5), 6:4.