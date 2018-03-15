Осака победила Кар. Плишкову в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе 

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (5) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Наоми дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету уроженки Лоуни 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Осака поспорит с первой ракеткой мира представительницей Румынии Симоной Халеп (1).