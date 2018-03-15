В Крюково состоялся турнир по бадминтону 

14 марта в спортивном зале ГБУ «ФАВОРИТ» состоялся турнир по бадминтону VIII Спартакиады района Крюково среди ветеранов «Спортивное долголетие». В турнире приняли участие 23 человека.
Результаты турнира:
1 место — первичный совет ветеранов 15 микрорайона (физорг Жагина Ольга Михайловна).
2 место — первичный совет ветеранов 14 микрорайона (физорг Клевакина Мария Ивановна);
3 место — первичный совет ветеранов 19 микрорайона (физорг Шулакова Антонина Ильинична);
Провел турнир начальник спортивного отдела Сапенский В. Д.