Ещё
В Крюково состоялся турнир по бадминтону
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Крюково состоялся турнир по бадминтону 

Управа района Крюково 15 марта 2018
Фото: Управа района Крюково
14 марта в спортивном зале ГБУ «ФАВОРИТ» состоялся турнир по бадминтону VIII Спартакиады района Крюково среди ветеранов «Спортивное долголетие». В турнире приняли участие 23 человека.
Результаты турнира:
1 место — первичный совет ветеранов 15 микрорайона (физорг Жагина Ольга Михайловна).
2 место — первичный совет ветеранов 14 микрорайона (физорг Клевакина Мария Ивановна);
3 место — первичный совет ветеранов 19 микрорайона (физорг Шулакова Антонина Ильинична);
Провел турнир начальник спортивного отдела Сапенский В. Д.
Управа района Крюково: последние новости
В Крюково прошел турнир по настольному теннису, посвященный 8 марта Собянин поздравил московских спортсменов с победами на Олимпийских играх в Рио Мини-футбол молодых 18 лет +
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение