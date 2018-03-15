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Макарова и Веснина вышли в 1/2 финала парного турнира в Индиан-Уэллсе
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Макарова и Веснина вышли в 1/2 финала парного турнира в Индиан-Уэллсе 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
В четвертьфинальной встрече россиянки переиграли представительниц Испании Лару Арруабаррену и Аранчу Парра-Сантонху со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте один час две минуты.
В следующем раунде Макарова и Веснина сыграют с француженкой Кристиной Младенович и венгеркой Тимей Бабош.
Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) — Лара Арруабаррена/Аранча Парра-Сантонха (Испания) — 6:2, 6:2
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