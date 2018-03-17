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Эксперты: В. Уильямс не помешает Касаткиной выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе
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Эксперты: В. Уильямс не помешает Касаткиной выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США). 20-летняя уроженка Тольятти, получившая 20-й номер посева, переиграла представительницу Германии Анжелику Кербер (10) со счётом 6:0, 6:2. За выход в финал Касаткина поспорит с Винус Уильямс (США, 8). Начало игры — 17 марта в 5:00 мск.
Согласно котировкам, у россиянки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Уильямс оценивается коэффициентом 2.10, победа с форой «+2,5» гейма — 1.72. Если Касаткина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.72. На то, что она сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.00.
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