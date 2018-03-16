Ещё
Дарья Касаткина: очень трудно найти правильных тренеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дарья Касаткина: очень трудно найти правильных тренеров 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала журналистам о возобновлении сотрудничества с бельгийским тренером Филиппом Дехасом. Ранее наша спортсменка работала с бельгийцем в возрасте 17 лет, но прервала сотрудничество. Касаткина вернулась к Дехасу осенью прошлого года.
"Он меня слушает, — цитирует Дарью сайт Sport360.Com. — Трудно объяснить — это внутреннее ощущение. Нет такого, что меняется что-то одно. Такое ощущение, что меняется все. Мелкие детали решают все. Очень трудно найти правильных людей, которые будут с тобой 300 дней в году, 24 часа в сутки. Трудно найти таких людей, но я надеюсь, что я их нашла".
Стоит заметить, что сотрудничество со старым новым тренером явно приносит свои плоды: на четырех последних по времени турнирах Касаткина трижды обыграла соперниц из мирового Топ-3 и вскоре сама поднимется в список Топ-15. На турнире в Индиан-Уэллсе она последовательно обыграла чемпионок Australian Open Каролину Возняцки и Ангелику Кербер.
Вести.Ru: последние новости
Мария Шарапова из-за травмы снялась с теннисного турнира в Майами Дарья Касаткина обыграла американку Слоан Стивенс на турнире в Индиан-Уэллсе Футбольный ЦСКА переупрямил французский "Лион" в Лиге Европы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение