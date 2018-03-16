Куэвас пропустит «Мастерс» в Майами

Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас отказался от участия на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами, сообщает пресс-служба соревнований.

Уругвайский спортсмен принял такое решение не по медицинским причинам. 32-летний южноамериканец шесть раз выступал в Майами, его лучший результат — третий раунд в 2011 и 2016 году.

На турнире в Индиан-Уэллсе Куэвас, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, выбыл из борьбы на стадии четвёртого круга, уступив представителю Южной Кореи Чхун Хёну. При этом уругваец продолжает выступление в парном разряде, он пробился в полуфинал вместе с аргентинцемОрасио Себальосом.