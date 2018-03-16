Ещё
Куэвас пропустит «Мастерс» в Майами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куэвас пропустит «Мастерс» в Майами 

Чемпионат.com 9 часов назад
Теннисист из Уругвая Пабло Куэвас отказался от участия на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами, сообщает пресс-служба соревнований.
Уругвайский спортсмен принял такое решение не по медицинским причинам. 32-летний южноамериканец шесть раз выступал в Майами, его лучший результат — третий раунд в 2011 и 2016 году.
На турнире в Индиан-Уэллсе Куэвас, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, выбыл из борьбы на стадии четвёртого круга, уступив представителю Южной Кореи Чхун Хёну. При этом уругваец продолжает выступление в парном разряде, он пробился в полуфинал вместе с аргентинцемОрасио Себальосом.
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова снялась с турнира в Майами, Жук выступит в квалификации Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory «Арсенал» победил «Милан» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение