Букмекеры оценили шансы ЦСКА пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы

Накануне стал известен соперник ЦСКА по четвертьфиналу Лиги Европы. «Армейцам» предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 5 апреля в Лондоне, ответная встреча пройдёт в Москве 12 апреля.

Букмекеры не верят, что ЦСКА сумеет выйти в полуфинал турнира (4.25). Ставки на проход «Арсенала» принимаются с коэффициентом 1.18.

Главным фаворитом Лиги Европы считается «Атлетико» (2.40). В число основных претендентов также входят «Арсенал» (4.00), «Лацио» (8.00) и «РБ Лейпциг» (10.0).

Следом идут «Марсель» (11.0) и «Ред Булл Зальцбург» (17.0). Аутсайдерами, согласно котировкам, являются «Спортинг» (26.0) и ЦСКА (34.0).