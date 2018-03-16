Ещё
Букмекеры оценили шансы ЦСКА пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры оценили шансы ЦСКА пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Накануне стал известен соперник ЦСКА по четвертьфиналу Лиги Европы. «Армейцам» предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 5 апреля в Лондоне, ответная встреча пройдёт в Москве 12 апреля.
Букмекеры не верят, что ЦСКА сумеет выйти в полуфинал турнира (4.25). Ставки на проход «Арсенала» принимаются с коэффициентом 1.18.
Главным фаворитом Лиги Европы считается «Атлетико» (2.40). В число основных претендентов также входят «Арсенал» (4.00), «Лацио» (8.00) и «РБ Лейпциг» (10.0).
Следом идут «Марсель» (11.0) и «Ред Булл Зальцбург» (17.0). Аутсайдерами, согласно котировкам, являются «Спортинг» (26.0) и ЦСКА (34.0).
Чемпионат.com: последние новости
Определена дата проведения жеребьёвки основной сетки турнира в Майами Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров Блинкова и Калинская вышли в полуфинал турнира ITF в Шэньчжэне
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение