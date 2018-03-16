Ничья с «Боруссией» вывела «Зальцбург» в четвертьфинал Лиги Европы

Австрийский «Зальцбург» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч закончился гостевой победой «Зальцбурга» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей австрийцы вышли в четвертьфинал.