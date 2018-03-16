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Дарья Касаткина: Не хочу, чтобы люди считали меня особенной
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Дарья Касаткина: Не хочу, чтобы люди считали меня особенной 

Советский спорт 16 марта 2018
Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы над Анжеликой Кербер из Германии.
"Не хочу, чтобы люди считали меня особенной. Я — обычный человек, который любит футбол и хорошую еду. Конечно, мне также нравится играть в теннис. Всё, что я показала в матче с Кербер, отрабатывалось в ходе тренировочных занятий. Мне удалось не только сыграть в свой теннис, но и сохранить спокойствие", — приводит слова Касаткиной RT со ссылкой на официальный сайт WTA.
Отметим, что в полуфинале россиянка сыграет против с американкой Винус Уильямс, которая ранее одолела Карлу Суарес Наварро со счетом 6:3, 6:2.
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