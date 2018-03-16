Дарья Касаткина: Не хочу, чтобы люди считали меня особенной

"Не хочу, чтобы люди считали меня особенной. Я — обычный человек, который любит футбол и хорошую еду. Конечно, мне также нравится играть в теннис. Всё, что я показала в матче с Кербер, отрабатывалось в ходе тренировочных занятий. Мне удалось не только сыграть в свой теннис, но и сохранить спокойствие", — приводит слова Касаткиной RT со ссылкой на официальный сайт WTA.