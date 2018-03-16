Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли в конце прошлого года объявившая о возобновлении карьеры, намерена вернуться на корт на одном из травяных сезонов, сообщает DNA.

Ранее предполагалось, что 33-летняя теннисистка может выступить на турнире в Майами, однако в недавнем выставочном матче с американкой Сереной Уильямс в рамках турнира Tie Break Tens Марион повредила бедро.

Бартоли завершила карьеру в 2013 году, через несколько месяцев после триумфа на Уимблдоне. В феврале 2016-го теннисистка подхватила в Индии вирус, и это вызвало серьёзные аллергические реакции. Она была вынуждена перенести переливание крови и долгий курс восстановления.