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Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров
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Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров 

Чемпионат.com 22 часа назад
Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли в конце прошлого года объявившая о возобновлении карьеры, намерена вернуться на корт на одном из травяных сезонов, сообщает DNA.
Ранее предполагалось, что 33-летняя теннисистка может выступить на турнире в Майами, однако в недавнем выставочном матче с американкой Сереной Уильямс в рамках турнира Tie Break Tens Марион повредила бедро.
Бартоли завершила карьеру в 2013 году, через несколько месяцев после триумфа на Уимблдоне. В феврале 2016-го теннисистка подхватила в Индии вирус, и это вызвало серьёзные аллергические реакции. Она была вынуждена перенести переливание крови и долгий курс восстановления.
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