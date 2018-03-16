Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина впервые вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory

Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина встретилась в четвертьфинале турнира с соперницей из Германии. Российская спортсменка обыграла Анжелику Кербер . Об этом сообщили на сайте теннисного турнира.

Дарья впервые в карьере дошла до такой стадии на престижном турнире категории Premier Mandatory.

— Я понимаю, что это действительно важный матч, это четвертьфинал, большой турнир, но я без всяких сомнений вышла на площадку. На меня ничего не давило. На самом деле, моя голова была совершенно пустой. Это был лучший момент, — рассказала Дарья Касаткина.