Ещё
Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина впервые вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина впервые вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory 

63.ru 21 час назад
Фото: 63.ru
Теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина встретилась в четвертьфинале турнира с соперницей из Германии. Российская спортсменка обыграла Анжелику Кербер. Об этом сообщили на сайте теннисного турнира.
Дарья впервые в карьере дошла до такой стадии на престижном турнире категории Premier Mandatory.
— Я понимаю, что это действительно важный матч, это четвертьфинал, большой турнир, но я без всяких сомнений вышла на площадку. На меня ничего не давило. На самом деле, моя голова была совершенно пустой. Это был лучший момент, — рассказала Дарья Касаткина.
До этого спортсменка обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки.
63.ru: последние новости
«Я не думала о победе»: теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина обыграла вторую ракетку мира Colors: в сети презентовали официальный гимн чемпионата мира по футболу «Небесное окно» и 34 тысячи кресел: посмотрите, как продвигается строительство «Самара Арены»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение