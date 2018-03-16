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Победы Федерера и Чорича — в обзоре четвертьфиналов турнира в Индиан-Уэллсе
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Победы Федерера и Чорича — в обзоре четвертьфиналов турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 7:5, 6:1. Уроженец Базеля повторил свой лучший старт сезона в карьере, выиграв 16 матчей кряду.
Хорватский теннисист Борна Чорич в трёх партиях одолел представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:3).
В полуфинале Федерер сыграет с Чоричем.
Видеообзор четвертьфинальных матчей турнира в Индиан-Уэлсле доступен на «Чемпионате».
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