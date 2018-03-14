Ещё
«Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Испанская «Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы.
После победы в ответном выездном матче Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (2:1, 2:1 по сумме двух матчей) «Севилья» пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. И сделала это во второй раз в истории.
В прошлый раз «Севилья» играла в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов в 1958 году, где встречалась с мадридским «Реалом» и уступила по сумме двух встреч со счётом 2:10, проиграв первый матч 0:8.
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова снялась с турнира в Майами, Жук выступит в квалификации Куэвас пропустит «Мастерс» в Майами Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение