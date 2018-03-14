«Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанская «Севилья» впервые за 60 лет вышла в четвертьфинал главного клубного турнира Европы. После победы в ответном выездном матче Лиги чемпионов с английским « Манчестер Юнайтед » (2:1, 2:1 по сумме двух матчей) «Севилья» пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. И сделала это во второй раз в истории. В прошлый раз «Севилья» играла в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов в 1958 году, где встречалась с мадридским «Реалом» и уступила по сумме двух встреч со счётом 2:10, проиграв первый матч 0:8.