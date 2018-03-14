«Севилья» на выезде обыграла «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский « Манчестер Юнайтед » проиграл испанской «Севилье» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером во вторник, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:2. В составе испанцев дубль оформил вышедший на замену Виссам Бен-Йеддер (74-я и 78-я минуты). Хозяева ответили голом форварда Ромелу Лукаку.

В первом матче команды сыграли вничью 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в четвертьфинал.

В параллельной встрече итальянская «Рома» оказалась сильнее донецкого «Шахтера» — 1:0. Единственный мяч забил нападающий Эдин Джеко на 52-й минуте. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», однако итальянцы прошли дальше по правилу выездного гола.