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«Севилья» на выезде обыграла «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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«Севилья» на выезде обыграла «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Английский «Манчестер Юнайтед» проиграл испанской «Севилье» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла вечером во вторник, 13 марта, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:2. В составе испанцев дубль оформил вышедший на замену Виссам Бен-Йеддер (74-я и 78-я минуты). Хозяева ответили голом форварда Ромелу Лукаку.
В первом матче команды сыграли вничью 0:0. Таким образом, «Севилья» вышла в четвертьфинал.
В параллельной встрече итальянская «Рома» оказалась сильнее донецкого «Шахтера» — 1:0. Единственный мяч забил нападающий Эдин Джеко на 52-й минуте. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», однако итальянцы прошли дальше по правилу выездного гола.
На данный момент в 1/4 финала также пробились «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ливерпуль». 14 марта ответные поединки проведут «Бешикташ» и «Бавария», а также «Барселона» и «Челси».
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