Теннисистка из Измайлово обыграла спортсменку из Великобритании

Студентка РГУФКСМиТ Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира, который проходил в Йокогаме.

В Японии несколько дней тому назад завершился теннисный турнир, который состоялся под эгидой Международной федерации тенниса. В финальном матче трофей разыгрывали студентка 4-го курса кафедры теории и методики тенниса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Вероника Кудерметова и британка Хэрриет Дарт. Спортсменка из Измайлово в итоге уверенно обыграла свою соперницу со счетом 6:2, 6:4.

Стоит отметить, что российская теннисистка уверенно прошла по всей дистанции. Вероника последовательно обыграла дважды хозяек корта, один раз спортсменку из Китая, а в полуфинале в упорной борьбе была повержена канадская теннисистка.

Теперь 20-летняя студентка спортивного вуза на своем счету имеет четыре победы в турнирах ITF.