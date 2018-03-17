Калинская победила Костюк и сыграет с Кужмовой в финале турнира ITF в Китае 

Россиянка Анна Калинская вышла в финал турнира под эгидой Международной теннисной федерации (ITF) в Шэньчжэне (Китай), уверенно обыграв украинку Марту Костюк — 6:2, 6:2. Матч продолжался всего 52 минуты. Калинская, занимающая 173-ю строчку рейтинг-листа, сделала 7 брейков, трижды проиграв свою подачу.
За титул Анна поспорит со словачкой Викторией Кужмовой (3). Она одержала волевую победу над другой россиянкой, Анной Блинковой (7) — 3:6, 6:3, 6:4. Их поединок продлился 1 час 46 минут. Кужмова сделала 6 брейков, а Блинкова — 5.