Федерер обыграл Чорича и вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракета мира швейцарец Роджер Федерер выиграл у хорвата Борны Чорича и вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Федерер обыграл Чорича со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Во втором сете швейцарец уступал со счетом 2:4, но смог выиграть четыре гейма подряд, дважды взяв подачу соперника. В решающем сете Федерер отдал подачу при счете 3:3, но затем выиграл три гейма, дважды сделав брейк.

Швейцарец побил собственный рекорд, одержав 17 побед подряд с начала года.

Соперником 36-летнего теннисиста в финале станет победитель матча между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (6-й номер посева) и канадцем Милошем Раоничем (32-й).