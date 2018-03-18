Неманья Матич: «Надеюсь, „Манчестер Юнайтед“ выиграет Кубок Англии»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич после победы над «Уотфордом» в 1/4 финала Кубка Англии (2:0) выразил надежду на победу в турнире. Также он отметил, что было важно победить после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов.

— Нам было сложно после поражения от «Севильи», — цитирует BBC Матича. — Было важно увидеть правильную реакцию сегодня. Мы вышли в полуфинал, чему очень рады. Счет 1:0 всегда опасен, потому что «Уотфорд» хорошая команда и может наказать за любую ошибку. Важно было забить второй мяч, что мы и сделали.

Когда вы играете за" Манчестер Юнайтед ", фанаты всегда ожидают, что вы будете выигрывать трофеи, и я надеюсь, что мы готовы выиграть Кубок Англии, который является важным турниром в Англии.