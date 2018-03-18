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Белорус Ивашко выиграл челленджер в Китае и приблизился к топ-100
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Белорус Ивашко выиграл челленджер в Китае и приблизился к топ-100 

Чемпионат.com 13 часов назад
Белорус Илья Ивашко (7) в финале турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне с призовым фондом $ 75 тыс. уверенно переиграл местного обладателя «уайлд-кард» Чжан Цзе со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. 24-летний уроженец Минска, занимающий 148-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, отыграл 6 брейк-пойнтов из 7 и сделал 4 брейка.
За свой успех Ивашко получит 90 баллов, что позволит ему подняться на максимальную для себя 122-ю позицию в мужской табели о рангах.
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