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Елена Веснина: «Провели с Макаровой хорошую неделю, в финале не сложилось, будем работать»
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Елена Веснина: «Провели с Макаровой хорошую неделю, в финале не сложилось, будем работать» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Теннисистка Елена Веснина осталась довольна организацией турнира в Индиан-Уэллсе. В парном разряде Веснина и Екатерина Макарова дошли до финала, где уступили Си Сувэй и Барборе Стрыцовой.
"Спасибо турниру BNP Paribas Open за еще один незабываемый год. Индиан-Уэллс всегда будет особенным местом для меня. Провели хорошую неделю с Катей, были очень нужные победы, в финале не сложилось, будем работать. Спасибо нашей команде, всем болельщикам за поддержку. Мы двигаемся дальше", — написала Веснина в Твиттере.
Спасибо турниру @BNPPARIBASOPEN за ещё один незабываемый год. Индиан Веллс всегда будет особенным местом для меня♥️Провели хорошую неделю с pic.twitter.com/1VtdFlbGRa
— Elena Vesnina (@EVesnina001) 18 марта 2018 г.
Катей, были очень нужные победы, в финале не сложилось, будем работать. Спасибо нашей команде, всем болельщикам за поддержку💕Мы #двигаемсядальше
— Elena Vesnina (@EVesnina001) 18 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
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