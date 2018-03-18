Елена Веснина: «Провели с Макаровой хорошую неделю, в финале не сложилось, будем работать»

Теннисистка Елена Веснина осталась довольна организацией турнира в Индиан-Уэллсе. В парном разряде Веснина и Екатерина Макарова дошли до финала, где уступили Си Сувэй и Барборе Стрыцовой.

"Спасибо турниру BNP Paribas Open за еще один незабываемый год. Индиан-Уэллс всегда будет особенным местом для меня. Провели хорошую неделю с Катей, были очень нужные победы, в финале не сложилось, будем работать. Спасибо нашей команде, всем болельщикам за поддержку. Мы двигаемся дальше", — написала Веснина в Твиттере.

Спасибо турниру @BNPPARIBASOPEN за ещё один незабываемый год. Индиан Веллс всегда будет особенным местом для меня♥️Провели хорошую неделю с pic.twitter.com/1VtdFlbGRa

— Elena Vesnina (@EVesnina001) 18 марта 2018 г.

Катей, были очень нужные победы, в финале не сложилось, будем работать. Спасибо нашей команде, всем болельщикам за поддержку💕Мы #двигаемсядальше

— Elena Vesnina (@EVesnina001) 18 марта 2018 г.