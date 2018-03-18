Нголо Канте: «Лестер» играл очень хорошо, но для нас было важно победить

Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал матч ¼ финала Кубка Англии с «Лестером» (2:1 д.в) на стадионе «Кинг Пауэр».

«Челси» в дополнительное время одержал победу над «Лестером» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Думаю, «Лестер» играл очень хорошо, — приводит BBC слова француза. — Но для нас было важно одержать победу. Кубок — это единственный титул, который мы можем завоевать в этом сезоне. И мы будем биться до конца».

Напомним, решающий гол в матче на 105-й минуте забил испанец Педро. В ½ финала соперником «синих» станет «Саутгемптон». В другом полуфинале сыграют « Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм».

Добавим, что Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в 2016 году.