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Кузнецова, Павлюченкова и Макарова узнали соперниц по турниру в Майами
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Кузнецова, Павлюченкова и Макарова узнали соперниц по турниру в Майами 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Стала известна основная сетка турнира WTA в Майами. На данный момент от России на эти соревнования пробились три спортсменки — Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова. Еще три спортсменки — Софья Жук, Евгения Родина и Наталья Вихлянцева — попытаются пройти квалификацию.
Макарова в первом круге сыграет с Тимеа Бачински из Швейцарии, а Кузнецова и Павлюченкова начнут борьбу со второго круга. Соперницей первой станет победитель пары Зарина Дияс (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США), второй — победитель пары Александра Соснович (Белоруссия) — Кристина Плишкова (Чехия).
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