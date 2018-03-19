Кузнецова, Павлюченкова и Макарова узнали соперниц по турниру в Майами

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Дарья Касаткина: "Осака справилась с нервами, а я так и осталась зажата"

Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Видео: решающий розыгрыш и эмоции Касаткиной после победы над Винус Уильямс