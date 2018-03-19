Кузнецова, Павлюченкова и Макарова узнали соперниц по турниру в Майами 

Стала известна основная сетка турнира WTA в Майами. На данный момент от России на эти соревнования пробились три спортсменки — Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова. Еще три спортсменки — Софья Жук, Евгения Родина и Наталья Вихлянцева — попытаются пройти квалификацию.
Макарова в первом круге сыграет с Тимеа Бачински из Швейцарии, а Кузнецова и Павлюченкова начнут борьбу со второго круга. Соперницей первой станет победитель пары Зарина Дияс (Казахстан) — Дженнифер Брэйди (США), второй — победитель пары Александра Соснович (Белоруссия) — Кристина Плишкова (Чехия).