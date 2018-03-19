Вихлянцева победила Аранго в 1-м круге квалификации Майами и может сыграть с Жук

Россиянка Наталья Вихлянцева (3) вышла в финальный раунд квалификации турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), уверенно победив колумбийку Эмильяну Аранго (WC) — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 56 минут. Вихлянцева выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Аранго 2 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт. Подач навылет у колумбийки не было. Отметим, что при счёте 1:5 во второй партии Аранго спасла гейм с тройного матчбола, но после этого Вихлянцева уверенно подала на матч.