Ещё
Вихлянцева победила Аранго в 1-м круге квалификации Майами и может сыграть с Жук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вихлянцева победила Аранго в 1-м круге квалификации Майами и может сыграть с Жук 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Наталья Вихлянцева (3) вышла в финальный раунд квалификации турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), уверенно победив колумбийку Эмильяну Аранго (WC) — 6:3, 6:2.
Матч продолжался 56 минут. Вихлянцева выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Аранго 2 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт. Подач навылет у колумбийки не было. Отметим, что при счёте 1:5 во второй партии Аранго спасла гейм с тройного матчбола, но после этого Вихлянцева уверенно подала на матч.
За выход в основную сетку Наталья сразится либо со своей соотечественницей Софьей Жук, либо с американкой Николь Гиббз.
Чемпионат.com: последние новости
Победы Федерера и Чорича — в обзоре четвертьфиналов турнира в Индиан-Уэллсе Блинкова и Калинская вышли в полуфинал турнира ITF в Шэньчжэне Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Касаткина в Индиан-Уэллсе
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение