Ещё
Вихлянцева взяла реванш у Гиббз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вихлянцева взяла реванш у Гиббз и вышла в основную сетку в Майами 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Наталья Вихлянцева (3) пробилась в основную сетку турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), обыграв американку Николь Гиббз (24) в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:4.
Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Вихлянцева выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гиббз 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Подач навылет у американки не было.
Вихлянцева проиграла Гиббз оба предыдущих матча, в том числе меньше месяца назад в 1/16 челленджера в Индиан-Уэллсе, предшествовавшего турниру WTA в том же городе.
Чемпионат.com: последние новости
USTA представила новый логотип US Open Одержав волевую победу над Плишковой, Саснович сыграет с Павлюченковой в Майами Джокович, Медведев, Рублёв и Хачанов сыграют в парном разряде турнира в Майами
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018334
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение