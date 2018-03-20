Вихлянцева взяла реванш у Гиббз и вышла в основную сетку в Майами

Россиянка Наталья Вихлянцева (3) пробилась в основную сетку турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), обыграв американку Николь Гиббз (24) в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Вихлянцева выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гиббз 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Подач навылет у американки не было.

Вихлянцева проиграла Гиббз оба предыдущих матча, в том числе меньше месяца назад в 1/16 челленджера в Индиан-Уэллсе, предшествовавшего турниру WTA в том же городе.