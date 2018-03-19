Ещё
Российские теннисистки узнали соперниц по турниру WTA в Майями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские теннисистки узнали соперниц по турниру WTA в Майями 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Российские теннисистки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова узнали своих соперниц на турнире WTA в Майями, сообщает "Советский спорт".
Кузнецова и Павлюченкова начнут борьбу со второго круга. Их соперницами станут победительницы пар Зарины Дияс из Казахстана и американки Дженнифер Брэйди, а также белоруски Александры Соснович и чешки Кристины Плишковой соответственно.
Макарова стартует с первого круга и встретится со швейцаркой Тимей Бачински.
Трое других представительниц нашей страны начнут борьбу с квалификации. Наталья Вихлянцева встретится с колумбийкой Эмилианой Аранго, Софья Жук — с американкой Николь Гиббз, а Евгения Родина — с канадкой Франсуазой Абанда. Матчи состоятся 19 марта.
Турнир в Майями с призовым фондом $8,648,508 завершится 1 апреля.
Газета.Ru: последние новости
Касаткина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Аргентинец дель Потро вышел на второе место в чемпионской гонке ATP Российский теннисист Рублев потерял три позиции в рейтинге ATP
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение