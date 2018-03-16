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Дарья Касаткина: «Первая ракетка России? Рада, но мои цели выше»
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Дарья Касаткина: «Первая ракетка России? Рада, но мои цели выше» 

Спорт-Экспресс 16 марта 2018
Дарья Касаткина, которая в понедельник станет первой ракеткой России, отметила, что это достижение является для нее особенным, но не главным. Благодаря успешному выступлению на супертурнире в Индиан-Уэллсе, где она уже дошла до полуфинала, 20-летняя россиянка гарантировала себе попадание в Top-15 рейтинга WTA. В случае, если Касаткина завоюет титул, она войдет и в десятку сильнейших.
— Я стану первой ракеткой России? Если бы мне не сказали об этом, я бы даже не знала. Конечно, я рада стать первой в России, это что-то особенное. Но в то же время — это не главная моя задача. Мои цели выше. Смотрю на это как на очередную ступень, на которую я поднялась, и нужно двигаться дальше вперед, не обращая на это особого внимания, — сказала теннисистка на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.
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