Бронзовая медаль в активе Абдулы Абдулжалилова на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге

Бронзовая медаль в активе Абдулы Абдулжалилова на турнире «Большой шлем» в ЕкатеринбургеВоспитанник дагестанской школы дзюдо Абдула Абдулжалилов завоевал бронзовую медаль на представительном турнире Гран-при «Большой шлем».

Международные соревнования состоялись 17-18 марта в Екатеринбурге. Абдулжалилов выступал в весовой категории до 66 кг.

В полуфинале турнира дагестанец проиграл своему соотечественнику, чеченцу Якубу Шамилову , однако в малом финале за «бронзу» взял верх над земляком Исой Исаевым

В призеры соревнований Абдула Абдулжалилов на турнире в Екатеринбурге попадает во второй раз. На турнире образца прошлого года дагестанец праздновал победу.

Фото: judo.ru