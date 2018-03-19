Потро вышел на второе место в чемпионской гонке ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел на второе место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов профессионалов, сообщает ТАСС.
Лидирует швейцарец Роджер Федерер. Третью строчку занимает хорват Марин Чилич.
Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающий 18-е место в чемпионской гонке.
Чемпионская гонка ATP. 19 марта
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3100.
2 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 1760.
3 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1380.
4 (3). Чхун Хен (Южная Корея) — 1100.
5 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 890.
6 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 805.
7 (4). Диего Шварцман (Аргентина) — 780.
8 (5). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 775.
9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 760.
10 (12). Доминик Тим (Австрия) — 745…
18 (20). Даниил Медведев (Россия) — 462…
20 (18). Карен Хачанов (Россия) — 440…
27 (23). Андрей Рублев (Россия) — 385…
64 (56). Евгений Донской (Россия) — 237…