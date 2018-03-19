Касаткина поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA 

Женская теннисная ассоциация (WTA) 19 марта опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок. На первом месте расположилась румынка Симона Халеп, на втором — датчанка Каролин Возняцки, на третьем — испанка Гарбинье Мугуруса.
Россиянка Дарья Касаткина, дошедшая до финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе, поднялась с 19-го на 11-е место. Она стала первой ракеткой России.
Анастасия Павлюченкова занимает 25-ю позицию, Светлана Кузнецова — 27-ю, Екатерина Макарова — 36-ю, Мария Шарапова — 42-ю, Елена Веснина — 43-ю.
Ранее Дарья Касаткина проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.