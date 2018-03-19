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Молодежная палата района Кузьминки провела волейбольный турнир
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Молодежная палата района Кузьминки провела волейбольный турнир 

Управа района Кузьминки 4 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Молодежная палата Кузьминок провела волейбольный турнир между районными командами. По словам организаторов, игра была напряженной, но до безумия интересной. Неоспоримую победу одержала команда «КМПО РАНХиГС».
Серебряным призером турнира стала команда «Страсть», показавшая красивые подачи. Бронза досталась еще одному сильному коллективу, который бился до конца — «Эйфории». На четвертой строчке расположились ребята из команды «Дрин-тин», также ярко выступившие на турнире.
Победители и призеры были награждены кубками и медалями. (вт)
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