Тарпищев: Касаткиной по силам быть в первой десятке рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянка Дарья Касаткина способна войти в десятку лучших теннисисток планеты. "Если ее команда будет заставлять играть турниры с утра до вечера, то это будет чревато. Но если команда методически правильно будет выстраивать работу, как у Роджера Федерера , не гнаться за всеми подряд турнирами, то уже сейчас Касаткиной по силам быть в первой десятке", — цитирует Тарпищева ТАСС Ранее Касаткина рассказала о профессиональном росте на турнире в Индиан-Уэллсе