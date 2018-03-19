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Тарпищев: Касаткиной по силам быть в первой десятке рейтинга WTA
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Тарпищев: Касаткиной по силам быть в первой десятке рейтинга WTA 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россиянка Дарья Касаткина способна войти в десятку лучших теннисисток планеты.
"Если ее команда будет заставлять играть турниры с утра до вечера, то это будет чревато. Но если команда методически правильно будет выстраивать работу, как у Роджера Федерера, не гнаться за всеми подряд турнирами, то уже сейчас Касаткиной по силам быть в первой десятке", — цитирует Тарпищева ТАСС.
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